11:24, 25 сентября 2025Мир

Дания даст право частным компаниям сбивать БПЛА

Власти Дании готовятся дать право частным компаниям сбивать БПЛА
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Patrick Pleul / dpa / Globallookpress.com

Правительство Дании готовит законопроект, который даст право компаниям сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом заявил на пресс-конференции глава Минюста королевства Петер Хуммельгор, передает ТАСС.

Новая норма даст больше возможностей владельцам инфраструктуры для нейтрализации беспилотников. По словам Хуммельгора, власти страны также намерены приобрести новые системы обнаружения и усилить сотрудничество с научными центрами.

Ранее полиция Дании сообщила о беспилотниках в аэропортах городов Эсбьорг, Сеннерборг и Скридструп. В полиции заявили, что проводят дальнейшее расследование на месте при содействии национальной разведывательной службы и вооруженных сил, а также властей других стран.

23 сентября аэропорты Осло и Копенгагена закрыли воздушное пространство из-за обнаружения неизвестных беспилотников. Позднее выяснилось, что между двумя инцидентами не было связи.

