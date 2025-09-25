Дания даст право частным компаниям сбивать БПЛА

Власти Дании готовятся дать право частным компаниям сбивать БПЛА

Правительство Дании готовит законопроект, который даст право компаниям сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом заявил на пресс-конференции глава Минюста королевства Петер Хуммельгор, передает ТАСС.

Новая норма даст больше возможностей владельцам инфраструктуры для нейтрализации беспилотников. По словам Хуммельгора, власти страны также намерены приобрести новые системы обнаружения и усилить сотрудничество с научными центрами.

Ранее полиция Дании сообщила о беспилотниках в аэропортах городов Эсбьорг, Сеннерборг и Скридструп. В полиции заявили, что проводят дальнейшее расследование на месте при содействии национальной разведывательной службы и вооруженных сил, а также властей других стран.

23 сентября аэропорты Осло и Копенгагена закрыли воздушное пространство из-за обнаружения неизвестных беспилотников. Позднее выяснилось, что между двумя инцидентами не было связи.