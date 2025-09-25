Россия
Элитную мебель из бывшего кабинета Ходорковского начали распродавать с молотка

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Михаил Ходорковский

Михаил Ходорковский. Фото: Василий Прокопенко / РИА Новости

Элитную итальянскую мебель из бывшего кабинета основателя нефтекомпании ЮКОС Михаила Ходорковского (внесен в реестр иноагентов) распродают с молотка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что речь идет о комнате в готическом замке барона Людвига Кнопа в Басманном районе — его предприниматель арендовал в 1990-е годы на 49 лет. Ходорковский особняк частично отреставрировал и использовал как дом для приемов.

В 2017 году здание продали кипрской офшорной компании — в нем открылись офисы.

Сейчас наследники барона Кнопа в России и Германии продолжают коллекционировать экспонаты для музея. По данным Mash, на сайтах выставили мебель Ходорковского вдвое дешевле первоначальной цены. Письменный стол отдаст за 250 тысяч рублей вместо 600 тысяч, а тумбу — за 300 тысяч рублей вместо 475 тысяч.

В мае 2022 года Ходорковского внесли в реестр иностранных агентов. 9 января 2024 года МВД России повторно объявило его в розыск после возбуждения дела о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России.

