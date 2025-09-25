Мир
16:50, 25 сентября 2025Мир

Генсек НАТО уклонился от ответа на вопрос о причастности России к инцидентам с дронами

Рютте не ответил на вопрос о доказательствах причастности РФ к инцидентам с БПЛА
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Geert Vanden Wijngaert / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марко Рютте отказался давать ответ на вопрос о наличии доказательств причастности России к инцидентам с беспилотными летательными аппаратами над странами альянса. Его слова передает РИА Новости.

«Я бы не хотел комментировать», — ответил генсек НАТО на соответствующий вопрос.

Ранее министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил об отсутствии доказательств причастности России к инцидентам с беспилотниками, замеченными у аэропортов королевства.

23 сентября аэропорты Осло и Копенгагена закрыли воздушное пространство из-за обнаружения неизвестных беспилотников. Позднее выяснилось, что между двумя инцидентами не было связи.

