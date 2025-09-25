Спорт
16:37, 25 сентября 2025Спорт

Макгрегор похвастался гонораром за участие в турнире UFC у Белого дома

Конор Макгрегор заявил, что получит 100 миллионов долларов за бой у Белого дома
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Ирландский боец смешанного стиля (MMA), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор похвастался гонораром за участие в турнире UFC, который пройдет на территории Белого дома в Вашингтоне. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети X.

«100 миллионов долларов за бой у Белого дома и 100 "золотых виз" США для семьи и друзей. С нетерпением жду возможности снова развлечь бойцовский мир», — написал он.

Турнир должен состояться в 2026 году. Отмечается, что президент США Дональд Трамп выразил готовность предоставить свою резиденцию для проведения боя в честь 250-летия со дня подписания Декларации о независимости США. Детали турнира пока не известны.

Золотая виза — инициатива Трампа, которая позволяет инвесторам получить вид на жительство в США. Для этого потенциальным обладателям необходимо вложить не менее пяти миллионов долларов в экономику страны.

Последний бой Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги и после этого не принимал участия в поединках.

