Мэр Новороссийска рассказал о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по центру города

Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Двое пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Новороссийска находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказал мэр города Андрей Кравченко в Telegram, посетив их в больнице.

«На данный момент состояние обоих пациентов — новороссийца и женщины, приехавшей в город-герой на отдых, оценивается как тяжелое, но стабильное. Они находятся в надежных руках, под круглосуточным наблюдением опытных специалистов», — написал он.

Характер травм пострадавших Кравченко не раскрыл.

Ранее мэр Новороссийска сообщил, что семьи жертв атаки ВСУ получат компенсации в размере 1,5 миллиона рублей. Пострадавшие могут рассчитывать на сумму от 300 тысяч до 600 тысяч рублей в зависимости от тяжести травм.

ВСУ атаковали центр Новороссийска днем 24 сентября. Повреждения получили многоквартирные жилые дома, а также здание гостиницы «Новороссийск». Кроме того, атаке подвергся город Туапсе. Согласно последним официальным данным, в обоих населенных пунктах пострадали 16 человек, двоих спасти не удалось.

