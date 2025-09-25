Обвинивший Овечкина в алчности Конюхов рассказал об общении с хоккеистом

Конюхов: У нас с Овечкиным хорошие отношения

Путешественник Федор Конюхов рассказал об общении с российским форвардом «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее Конюхов обвинил хоккеиста в алчности и заявил о том, что не уважает его. «Это накрутили. Я отношусь к Александру хорошо, как и он ко мне. Он же мне написал! Попросил взять его в экспедицию», — заявил Конюхов.

Он пообещал взять Овечкина в экспедицию, когда тот закончит карьеру. «Мы с ним в хороших отношениях», — отметил путешественник.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году нападающий вместе с «Кэпиталс» выиграл Кубок Стэнли. В прошедшем сезоне форвард установил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки.