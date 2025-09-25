Силовые структуры
По делу о куклах вуду в теле мертвеца из российского морга прозвучало первое заявление

Работница морга Владивостока заявила, что их использовали вслепую с куклами вуду
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Skyward Kick Productions / Shutterstock / Fotodom

В Советском районном суде Владивостока начался процесс над сотрудниками местного морга, которые зашили в тело кукол вуду с фотографиями, пронизанными иглами, перемотанных нитью и пластинками с иероглифами. Об этом пишет «КП».

Подсудимым Татьяне и Алексею (фамилии не названы) вменяют надругательство над телом умершего группой лиц по предварительному сговору. Следствие считает, что обвиняемые провели магический ритуал. Пакет с восковыми фигурками принесла Татьяна, а ее коллега вшил его в мертвеца. Заказчика колдовского обряда не установили.

Подсудимая сделала первое заявление по поводу этих обвинений. Она заявила журналистам, что работники городского бюро судмедэкспертизы, проработавшие там много лет, такой ерундой не занимаются. Татьяна утверждает, что ее и Алексея использовал вслепую мужчина, который втерся к ним в доверие. Другие детали дела она отказалась сообщить. Адвокат обвиняемых рассчитывает на наказание в виде штрафа.

О скандале во владивостокском морге стало известно 19 сентября. Зашитых кукол вуду обнаружили в трупе при бальзамировании.

Криминалист Михаил Игнатов рассказал, что «колдуны» и «ведьмы» зарабатывают на подобных обрядах, обещая «проклятие на смерть». Верящие в колдовство люди считают, что человек, фотографии которого лежат рядом с покойным, тоже вскоре начнет чахнуть и умрет.

