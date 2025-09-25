Спорт
12:05, 25 сентября 2025Спорт

Президент баскетбольного ЦСКА оценил возможность возвращения российских команд в Евролигу

Президент ЦСКА Ватутин: Пока нет смысла ждать возвращения россиян в Евролигу
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Президент московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин оценил возможность возвращения российских команд на европейские соревнования, в том числе в Евролигу. Его слова передает ТАСС.

По мнению Ватутина, те обстоятельства, которые привели к исключению российских команд из еврокубков, остаются в силе. По этой причине нет смысла ждать скорого возвращения команд на международные соревнования. «Я вам советую перестать задавать такие вопросы, а жить сегодняшним днем. Это не случится в ближайшее время», — заявил он.

Ватутин отметил, что ситуацию усугубляют трудности с получением виз и проведением платежей. Однако он призвал не отчаиваться и сфокусироваться на турнирах, где российские баскетболисты могут принять участие. «Не надо рвать волосы на голове, у нас есть Единая лига ВТБ, мы играем Суперкубок в Белграде — это здорово, и надо смотреть на это», — заключил он.

Ранее хорватский баскетболист мадридского «Реала» Марио Хезонья призвал вернуть российские клубы на европейские турниры. Он заявил, что российские игроки «поднимают уровень баскетбола», и добавил, что спорт должен объединять.

В марте 2022 года российские баскетбольные команды были отстранены от международных турниров по рекомендации МОК. Клубы также не могут выступать в соревнованиях, которые проводит Евролига.

