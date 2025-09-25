Интернет и СМИ
12:01, 25 сентября 2025Интернет и СМИ

С известной российской ведущей взыскали долг в пользу коллекторов

Маргарита Щигарева
Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Мировой судья в Москве взыскал с известной российской телеведущей Даны Борисовой долг в пользу коллекторской компании. Об этом сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

«Мировой судья (...) вынес судебный приказ о взыскании с Борисовой Даны Александровны задолженности по кредитному договору в пользу ООО ПКО "Столичное АВД"», — говорится в публикации. Размер долга телеведущей не уточняется.

Как указано на их официальном сайте, ООО ПКО «Столичное АВД» — коллекторское агентство.

Ранее сообщалось, что у Борисовой нашли налоговый долг в размере 120 тысяч рублей. Отмечалось, что задолженность могла образоваться из-за неуплаты налога на имущество.

Перед этим Борисова рассказала о лечении от наркотической зависимости в реабилитационном центре. Ведущая сравнила пребывание в учреждении с тюрьмой и отметила, что многие вещи ей были запрещены.

