С известной российской ведущей взыскали долг в пользу коллекторов

Мировой судья в Москве взыскал с известной российской телеведущей Даны Борисовой долг в пользу коллекторской компании. Об этом сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

«Мировой судья (...) вынес судебный приказ о взыскании с Борисовой Даны Александровны задолженности по кредитному договору в пользу ООО ПКО "Столичное АВД"», — говорится в публикации. Размер долга телеведущей не уточняется.

Как указано на их официальном сайте, ООО ПКО «Столичное АВД» — коллекторское агентство.

Ранее сообщалось, что у Борисовой нашли налоговый долг в размере 120 тысяч рублей. Отмечалось, что задолженность могла образоваться из-за неуплаты налога на имущество.

Перед этим Борисова рассказала о лечении от наркотической зависимости в реабилитационном центре. Ведущая сравнила пребывание в учреждении с тюрьмой и отметила, что многие вещи ей были запрещены.