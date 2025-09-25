Спорт
07:50, 25 сентября 2025Спорт

«Самая сексуальная автогонщица в мире» показала фигуру в топе с откровенным декольте

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @lindsaymariebrewer / @byltbasics

Американка Линдси Брюэр, которую в сети прозвали «самой сексуальной автогонщицей в мире», опубликовала новую фотографию на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Фото: @lindsaymariebrewer / @byltbasics

Спортсменка позировала в черном топе с откровенным вырезом и черных спортивных штанах. Она написала, что усердно тренируется. Пост собрал более 25,8 тысячи лайков.

С 2009-го по 2014 год Брюэр участвовала в региональных и национальных соревнованиях по картингу в США, включая чемпионаты страны. В 2024 году она перешла в серию Indy NXT, выступая за команду Juncos Hollinger Racing.

Ранее Брюэр похвасталась прессом в откровенном бикини. Спортсменка продемонстрировала фигуру в голубом раздельном купальнике и белых штанах, которые она приспустила с бедер.

