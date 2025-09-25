Топливные брокеры призвали российских нефтяников увеличить поставки на биржу

Ассоциация товарных брокеров призвала нефтяников РФ к росту поставок на биржу

Ассоциация товарных брокеров (АТБ, независимые топливные трейдеры, на долю которых приходится 17 процентов спроса на Петербургской бирже) призывает российских нефтяников увеличить поставки топлива на биржу для стабилизации ситуации на внутреннем рынке в условиях повышенного спроса. Об этом заявил глава АТБ Александр Бажин в беседе с РИА Новости.

Такие шаги, по его словам, «позволят обеспечить равномерное насыщение рынка во всех регионах и минимизировать риски возникновения локального дефицита». В числе имеющихся проблем Бажин назвал ситуацию с увеличением сроков отгрузки уже купленного топлива. Отметив, что понимает связь таких перебоев в ряде регионов с форс-мажорными обстоятельствами, представитель брокеров подчеркнул, что обеспечение независимых потребителей «должно быть на особом контроле у властей», и вместе с ФАС и Минэнерго сейчас обсуждаются меры минимизации рисков в этой сфере.

Петербургская биржа с 23 сентября установила предельные границы колебания цены на дизельное топливо в диапазоне от плюс 0,01 процента до минус 20 процентов от рыночной цены по биржевому инструменту, понизив максимально возможный ее рост при торгах за сутки в 50 раз. Это сделали после подорожания дизеля на 14 процентов за две недели.

На фоне кризиса на топливном рынке страны в российском Минэнерго заявляют о ведущейся работе по стабилизации цен. Сформирован необходимый уровень запасов нефтепродуктов, которые используются для оперативного реагирования, указали 24 сентября в ведомстве.

О перебоях с поставками ранее говорили некоторые российские губернаторы. 25 сентября стало известно о введении на весь 2026 год скидок в 50 процентов на услуги, связанные с транспортировкой нефтепродуктов — как заявили в РЖД, вдвое подешевеют внутрироссийские и экспортные перевозки в цистернах.