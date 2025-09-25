Спорт
10:16, 25 сентября 2025Спорт

Тренер вылетевшего из Кубка России клуба «Броук Бойз» оценил игру Смолова

Тренер «Броук Бойз» Кузнецов: Своей игрой Смолов нам помог, он большой мастер
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Главный тренер клуба Медиалиги «Броук Бойз» Дмитрий Кузнецов оценил игру нападающего Федора Смолова в матчах Кубка России. Его слова приводит ТАСС.

«Он нам помог, большой мастер. (...) Федор забил, думаю, что он и коллектив получили большое удовольствие от всего», — заявил Кузнецов. Он добавил, что не может сказать, что Смолов выделялся своей игрой, потому что на поле все игроки сумели хорошо проявить себя.

Ранее сообщалось, что «Броук Бойз» на своем поле проиграл саратовскому «Соколу» в матче 1/32 финала Кубка России и вылетел из турнира. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Всего за клуб Смолов провел три матча, отметившись двумя голами.

В настоящее время Смолов находится в статусе свободного агента. Его последним клубом был «Краснодар», который в прошедшем сезоне впервые стал победителем чемпионата России.

    Все новости