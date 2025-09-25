Ушедшая из России компания решила уволить пятизначное число сотрудников

Bosch сократит пятизначное число занятых производством автозапчастей сотрудников

Немецкий концерн Bosch сократит пятизначное число сотрудников, занятых производством автозапчастей. Об этом сообщает Handelsblatt

Сокращение затронет работников подразделений, занимающихся производством автокомплектующих. При этом ранее компания планировала уволить всего 1,1 тысячи человек. Пересмотреть подход к сокращениям решили на фоне удорожания энергоносителей, низкого спроса на электромобили и ввозных пошлин США.

К концу 2026 года руководство ушедшего из России немецкого концерна Bosch из-за экономического кризиса закроет два завода. Речь идет о заводе в Лайнфельдене-Эхтердинген (федеральная земля Баден-Вюртемберг) и предприятии в Зебнице (Саксония), где собирали угловые шлифовальные машины, ударные дрели и садовую технику. В результате работы лишатся в общей сложности 500 человек. Основными причинами закрытия заводов называют проблемы в строительной отрасли и слабую потребительскую активность на фоне экономического кризиса.

Ранее немецкий производитель бытовой, автомобильной и промышленной техники не смог продать свое предприятие в Петербурге, которым владеет его дочерняя компания ООО «БСХ бытовые приборы». Сделка оказалась невозможной из-за передачи предприятия во временное управление АО «Газпром бытовые системы».