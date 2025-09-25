Мир
12:23, 25 сентября 2025Мир

В Кремле прокомментировали последние заявления Трампа по Украине

Песков: РФ видит усилия Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Россия видит усилия президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы видим разную риторику, которая идет из Вашингтона. Пока мы исходим из того, что Вашингтон сохраняет политическую волю и президент Трамп сохраняет политическую волю на то, чтобы продолжать прилагать усилия в плане мирного урегулирования на Украине», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Москва поддерживает усилия главы Белого дома и открыта для выхода на трек мирных переговоров.

Ранее газета The New York Post со ссылкой на источники написала, что заявления президента США Дональда Трампа о том, что Украина в ходе конфликта могла бы достичь границ 1991 года, является переговорной тактикой, а не изменением политики Вашингтона.

