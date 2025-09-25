Во Франции сочли слишком мягким приговор Саркози

Филиппо назвал слишком мягким приговор бывшему президенту Франции Саркози

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал слишком мягким приговор, вынесенный бывшему президенту Франции Николя Саркози. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Некоторые будут жалеть о его судьбе, поэтому давайте вспомним, что Саркози — это постоянная государственная измена, поэтому пять лет (которые он все равно полностью не отсидит) — это очень мягкий срок, потому что речь идет о чести, суверенитете, безопасности и величии Франции и французского народа», — говорится в публикации.

Ранее парижский суд признал экс-президента Франции виновным по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании. По данным следствия, он заключил «коррупционный пакт» с бывшим ливийским лидером Муаммаром Каддафи с целью получить дополнительное финансирование для своей кампании на президентских выборах 2007 года.

Бывшего французского лидера приговорили к пяти годам лишения свободы с отсрочкой ареста.