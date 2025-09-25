Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:51, 25 сентября 2025Мир

Во Франции сочли слишком мягким приговор Саркози

Филиппо назвал слишком мягким приговор бывшему президенту Франции Саркози
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал слишком мягким приговор, вынесенный бывшему президенту Франции Николя Саркози. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Некоторые будут жалеть о его судьбе, поэтому давайте вспомним, что Саркози — это постоянная государственная измена, поэтому пять лет (которые он все равно полностью не отсидит) — это очень мягкий срок, потому что речь идет о чести, суверенитете, безопасности и величии Франции и французского народа», — говорится в публикации.

Ранее парижский суд признал экс-президента Франции виновным по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании. По данным следствия, он заключил «коррупционный пакт» с бывшим ливийским лидером Муаммаром Каддафи с целью получить дополнительное финансирование для своей кампании на президентских выборах 2007 года.

Бывшего французского лидера приговорили к пяти годам лишения свободы с отсрочкой ареста.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший президент Франции отреагировал на пятилетний приговор

    Умер легендарный английский рок-музыкант Дэнни Томпсон

    Крушение бизнес-джета из-за неудачного приземления в Южной Америке попало на видео

    Украинский телеканал дорисовал слушателей в пустом зале на выступлении Зеленского в ООН

    Макгрегор похвастался гонораром за участие в турнире UFC у Белого дома

    Xiaomi представила смартфон с двумя экранами

    В России рассказали об экспедиции к дальним планетам Солнечной системы

    Назван крадущий кальций из организма напиток

    Назван самый популярный у россиян регион страны для отдыха в выходные

    Москвичей возмутили непристойные медведи во дворе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости