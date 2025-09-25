Во Франции сочли слишком мягким приговор Саркози

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал слишком мягким приговор, вынесенный бывшему президенту Франции Николя Саркози. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
«Некоторые будут жалеть о его судьбе, поэтому давайте вспомним, что Саркози — это постоянная государственная измена, поэтому пять лет (которые он все равно полностью не отсидит) — это очень мягкий срок, потому что речь идет о чести, суверенитете, безопасности и величии Франции и французского народа», — говорится в публикации.
Ранее парижский суд признал экс-президента Франции виновным по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании. По данным следствия, он заключил «коррупционный пакт» с бывшим ливийским лидером Муаммаром Каддафи с целью получить дополнительное финансирование для своей кампании на президентских выборах 2007 года.
Бывшего французского лидера приговорили к пяти годам лишения свободы с отсрочкой ареста.