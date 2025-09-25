Захарова допустила участие медведей в провокации с бюллетенями в Молдавии

Официльный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова допустила, что медведи могли принимать участие в организации провокации с бюллетенями в Молдавии. Так она язвительно прокомментировала газете «Известия» новость о заранее заполненных бланках для голосования.

24 сентября МВД Молдавии опубликовало видеозапись, на которой заметили уже заполненные бюллетени для голосования на предстоящих парламентских выборах. На всех них стояла отметка в пользу оппозиционного блока. Позже мэр Кишинева Ион Чебан пояснил, что на бланках распечатано слово Model, что означает «образец».

«Надеюсь, рядом обнаружены и следы медведей, которые их подкинули», — сыронизировала официальный представитель МИД РФ.

Ранее МИД России вызвал посла Молдавии в Москве Лилиана Дария и заявил дипломату протест в связи с отказом Кишинева от регистрации российских наблюдателей на выборах в республике. Это решение нарушает международное право, а также подрывает доверие к итогам выборов в стране.