Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:34, 25 сентября 2025Мир

Захарова допустила причастность медведей к провокациям в Молдавии

Захарова допустила участие медведей в провокации с бюллетенями в Молдавии
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Официльный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова допустила, что медведи могли принимать участие в организации провокации с бюллетенями в Молдавии. Так она язвительно прокомментировала газете «Известия» новость о заранее заполненных бланках для голосования.

24 сентября МВД Молдавии опубликовало видеозапись, на которой заметили уже заполненные бюллетени для голосования на предстоящих парламентских выборах. На всех них стояла отметка в пользу оппозиционного блока. Позже мэр Кишинева Ион Чебан пояснил, что на бланках распечатано слово Model, что означает «образец».

«Надеюсь, рядом обнаружены и следы медведей, которые их подкинули», — сыронизировала официальный представитель МИД РФ.

Ранее МИД России вызвал посла Молдавии в Москве Лилиана Дария и заявил дипломату протест в связи с отказом Кишинева от регистрации российских наблюдателей на выборах в республике. Это решение нарушает международное право, а также подрывает доверие к итогам выборов в стране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп получил секретные данные о якобы планируемом наступлении ВСУ. Что об этом известно?

    Гоблин призвал Россию перенимать опыт США в одном вопросе

    Чиновники США доложили Трампу о планируемом наступлении ВСУ

    59-летняя Синди Кроуфорд снялась в рубашке на голое тело для журнала

    В Киеве увидели для республиканцев повод занять сторону Украины после слов Трампа

    Генерал описал работу ПВО в Новороссийске словами «могло быть хуже»

    Кимаковский рассказал о минировании украинскими войсками детских тел

    S.T.A.L.K.E.R. 2 получила крупное обновление

    Россиянка описала девушек в Южной Корее словами «всегда и везде чистят зубы»

    У осужденного «стрелка из Бибирево» нашли сотни пуль

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости