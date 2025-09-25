Журова объяснила логику принятия решений о допуске российских спортсменов до соревнований

Депутат Журова: Федерации не допускают спортсменов из России из-за давления

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова объяснила, каким образом международные федерации принимают решение о допуске российских спортсменов на турниры. Ее слова приводит РИА Новости.

По мнению Журовой, эти вопросы зависят от политической повестки и рассматриваются под давлением представителей власти. «Федерации стали заложниками своих стран, хотя должны быть независимыми организациями. Складывается впечатление, что им звонят главы государств и говорят: "Только попробуйте!" Это тревожная тенденция», — заявила она.

Журова призвала организации действовать автономно, не поддаваясь влиянию различных настроений в обществе. «Структуры должны принимать самостоятельные решения, а не следовать принципу: сегодня не любят Россию, завтра — Израиль. Это неправильно, — заключила она.

Ранее Журова объяснила невозможность отстранения Израиля от международных турниров. По ее словам, исключать спортсменов из-за политических проблем, к которым они не имеют никакого отношения, ни к чему не приведет.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранено от международных турниров по рекомендации МОК. Часть из них впоследствии была допущена до соревнований в нейтральном статусе.