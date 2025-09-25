Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Барыс
Сегодня
17:30 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Зенит
Сегодня
21:00 (Мск)
ЦСКА
Суперкубок Единой лиги ВТБ|Финал
Ред Булл Зальцбург
Сегодня
22:00 (Мск)
Порту
Лига Европы|Общий этап. 1-й тур
Утрехт
Сегодня
22:00 (Мск)
Лион
Лига Европы|Общий этап. 1-й тур
Овьедо
Сегодня
22:30 (Мск)
Барселона
Испания — Примера|6-й тур
Камила Осорио
Завтра
07:00 (Мск)
Анна Калинская
Пекин (ж)
Адриан Маннарино
Завтра
08:00 (Мск)
Александр Бублик
Пекин (м)
15:38, 25 сентября 2025Спорт

Журова объяснила логику принятия решений о допуске российских спортсменов до соревнований

Депутат Журова: Федерации не допускают спортсменов из России из-за давления
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова объяснила, каким образом международные федерации принимают решение о допуске российских спортсменов на турниры. Ее слова приводит РИА Новости.

По мнению Журовой, эти вопросы зависят от политической повестки и рассматриваются под давлением представителей власти. «Федерации стали заложниками своих стран, хотя должны быть независимыми организациями. Складывается впечатление, что им звонят главы государств и говорят: "Только попробуйте!" Это тревожная тенденция», — заявила она.

Журова призвала организации действовать автономно, не поддаваясь влиянию различных настроений в обществе. «Структуры должны принимать самостоятельные решения, а не следовать принципу: сегодня не любят Россию, завтра — Израиль. Это неправильно, — заключила она.

Ранее Журова объяснила невозможность отстранения Израиля от международных турниров. По ее словам, исключать спортсменов из-за политических проблем, к которым они не имеют никакого отношения, ни к чему не приведет.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранено от международных турниров по рекомендации МОК. Часть из них впоследствии была допущена до соревнований в нейтральном статусе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник ВСУ взорвался на территории российской АЭС

    Россиян предупредили об опасности фотосессий с опавшими листьями

    Российский военкор оценил идею борьбы парашютистов с дронами

    Расческу Бузовой выставили на продажу за 50 тысяч рублей

    Россиянка выехала за рубеж и лишилась квартиры

    Журова объяснила логику принятия решений о допуске российских спортсменов до соревнований

    Еще один ставший депутатом боец СВО заявил о сложении полномочий

    Мать тайно похороненного мусульманами православного бойца СВО встретили в мечети угрозами

    Раскрыто число планируемых к закупке Индией российских Су-57

    В Минске раскрыли подробности новой встречи Путина и Лукашенко

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости