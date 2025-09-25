Звезда «Доктора Кто» получил травму во время съемок интимной сцены

Шотландский актер, звезда сериала «Доктор Кто» Дэвид Теннант признался, что получил травму во время съемок интимной сцены. Его цитирует People.
Теннант рассказал, что он был обнажен во время инцидента, о котором идет речь. «Я забрался на деревянную кровать и, к сожалению, мое колено очень неудачно ударилось о каркас», — поделился он в одном из телешоу.
Во время съемок этого эпизода 54-летнего Теннанта не заменял дублер. «Никогда не знаешь, когда упадешь и поставишь себя в неловкое положение, не так ли? Но меньше всего хочется переживать это во время сексуальной сцены, когда на тебе нет ничего, кроме специальной накладки», — посмеялся он.
Ранее известный американский актер, член комедийного трио The Lonely Island Йорма Такконе после падения с лестницы получил серьезную травму. Из-за нее комик не сможет ходить по меньшей мере три месяца.