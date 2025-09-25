Звезда «Доктора Кто» получил травму во время съемок интимной сцены

Актер Теннант получил травму колена на съемках сериала «Соперники»

Шотландский актер, звезда сериала «Доктор Кто» Дэвид Теннант признался, что получил травму во время съемок интимной сцены. Его цитирует People.

Теннант рассказал, что он был обнажен во время инцидента, о котором идет речь. «Я забрался на деревянную кровать и, к сожалению, мое колено очень неудачно ударилось о каркас», — поделился он в одном из телешоу.

Во время съемок этого эпизода 54-летнего Теннанта не заменял дублер. «Никогда не знаешь, когда упадешь и поставишь себя в неловкое положение, не так ли? Но меньше всего хочется переживать это во время сексуальной сцены, когда на тебе нет ничего, кроме специальной накладки», — посмеялся он.

