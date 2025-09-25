Забота о себе
Звезда «Доктора Кто» получил травму во время съемок интимной сцены

Актер Теннант получил травму колена на съемках сериала «Соперники»
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Шотландский актер, звезда сериала «Доктор Кто» Дэвид Теннант признался, что получил травму во время съемок интимной сцены. Его цитирует People.

Теннант рассказал, что он был обнажен во время инцидента, о котором идет речь. «Я забрался на деревянную кровать и, к сожалению, мое колено очень неудачно ударилось о каркас», — поделился он в одном из телешоу.

Во время съемок этого эпизода 54-летнего Теннанта не заменял дублер. «Никогда не знаешь, когда упадешь и поставишь себя в неловкое положение, не так ли? Но меньше всего хочется переживать это во время сексуальной сцены, когда на тебе нет ничего, кроме специальной накладки», — посмеялся он.

Ранее известный американский актер, член комедийного трио The Lonely Island Йорма Такконе после падения с лестницы получил серьезную травму. Из-за нее комик не сможет ходить по меньшей мере три месяца.

