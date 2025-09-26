Бразильский скейтбордист съехал с рампы высотой в 22 этажа и установил два рекорда

Бразильский скейтбордист Сандро Диас попал в Книгу рекордов Гиннеса. Об этом сообщается на сайте Red Bull.

50-летний спортсмен спустился вниз с гигантской рампы, которую пристроили к 22-этажному зданию Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) в бразильском Порту-Алегри. Скейтбордист успешно преодолел более 70 метров, развив максимальную скорость в 103,8 километра в час.

Диас, выигравший шесть чемпионатов мира, стал обладателем двух рекордов. Ранее никто из скейтбордистов не спускался с настолько высокой рампы и не развивал на скейте такой скорости.

