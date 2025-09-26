Из жизни
16:11, 26 сентября 2025Из жизни

Доберман спас хозяина от медведицы и попал в зал славы

В Канаде доберман спас хозяина от медведя и попал в зал славы компании Purina
Никита Савин
Никита Савин

Фото: BURDE Photography / Shutterstock / Fotodom

В Канаде доберман по кличке Найт попал в Зал славы компании Purina за спасение хозяина от медведицы. Об этом сообщает CTV News.

В мае 2024 года 70-летний Крейг Кэмпбелл гулял с собакой по лесу в 10 километрах от города Кокрейн, провинция Альберта. Внезапно мужчина нос к носу столкнулся с медведицей и двумя медвежатами. «Я успел подумать о двух вещах. Сначала я сказал себе: "Этого быть не может". А потом понял, что не успеваю достать спрей от медведей и подумал: "Мне конец"», — рассказал Кэмпбелл.

Когда канадец попытался быстро вытащить спрей, медведица бросилась на него. Но положение спас Найт — он выпрыгнул прямо между хищницей и хозяином. Медведица замерла на несколько мгновений, и этого времени хватило Кэмпбеллу, чтобы достать и применить спрей. Медведица с медвежатами убежали.

Канадец заявил, что поведение Найта не стало для него полной неожиданностью. Кэмпбелл взял пса у профессиональных заводчиков и отдал на обучение по программе подготовки полицейских собак, чтобы он стал не только лучших другом семьи, но и защитником. «Большинство собак убегают от медведей, а мой наоборот — бежит на них. Он очень отважный пес», — похвастался мужчина.

Кэмпбелл также рассказал, что больше всего в жизни Найт любит рыбалку. Он может залезть в воду и часами смотреть, как рыбы проплывают у него между лапами.

Решительные действия Найта в противостоянии с медведицей отметила компания по производству кормов для животных Purina и включила его в свой зал славы 2025 года. Этот клуб самых смелых питомцев работает с 1968 года, а его членами стали почти 200 животных. Найт стал членом зала славы вместе с 168 другими собаками, 27 кошками и одной лошадью.

Ранее в Канаде отважный шпиц прогнал забравшегося в дом крупного черного медведя. Пес по кличке Скаут бросился на зверя и напугал его громким лаем.

