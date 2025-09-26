EUobserver: Многие послы ЕС не говорят на языке тех стран, в которых работают

Многие послы Европейского союза (ЕС) не владеют языками тех стран, в которых они работают. На это обратил внимание депутат Европейского парламента (ЕП) Барри Эндрюс в статье для EUobserver.

«Многие послы ЕС, занимающие посты по всему миру, каждый из которых имеет решающее значение для интересов ЕС, не говорят на языке принимающих стран. Учитывая, что некоторые из них уже несколько лет занимают эту должность и имеют доступ к частной языковой подготовке высокого уровня, это весьма тревожный показатель нашей дипломатической эффективности», — отметил евродепутат.

Он отправил официальный запрос в Европейскую службу внешних связей, чтобы выяснить причину сложившейся ситуации. В ответ он получил следующее: «Служба не собирает данные об уровне владения своих сотрудников языками, которые не являются языками стран Евросоюза».

Эндрюс сыронизировал, что это является «интересным подходом к управлению глобальной дипломатической службы».

20 августа глава МИД России Сергей Лавров указал на то, что заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о недопущении любых договоренностей с Москвой представляют собой деградацию европейских внешнеполитических методов.