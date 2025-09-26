Спорт
12:57, 26 сентября 2025Спорт

Фитнес-тренер дал советы по подготовке к занятиям бегом

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Unsplash

Фитнес-тренер Эдуард Каневский дал советы по правильной подготовке к занятиям бегом. Об этом сообщает Moneytimes.

Он рекомендовал начать с консультации с врачом. «Бег противопоказан при ожирении, гипертонии, варикозной болезни и бронхиальной астме. Эти факторы повышают риск осложнений», — заявил Каневский.

Специалист также напомнил о необходимости подобрать правильную обувь и одежду. «От кроссовок зависит не только комфорт, но и техника бега, скорость и легкость прохождения дистанции. Также важно выбирать одежду и обувь с учетом покрытия, погоды и дистанции», — заявил он.

Главным в занятиях бегом тренер назвал технику и дыхание. «Ошибки в этих аспектах приводят к усталости и травмам. Регулярные занятия, контроль питания и режима восстановления помогают выдерживать длинные дистанции», — заявил Каневский.

Ранее врач-невролог Фатима Магомедова назвала полезные и безопасные альтернативы бегу. Она рекомендовала обратить внимание на пешие прогулки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
