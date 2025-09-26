Глава Совета судей России объяснил свой уход в отставку после иска Генпрокуратуры

Глава Совета судей России Момотов прокомментировал свой уход в отставку

Глава Совета судей России Виктор Момотов ушел в отставку, чтобы не подрывать авторитет судебной власти. Об этом он заявил РБК.

Момотов пояснил, что, несмотря на презумпцию добросовестности, вокруг него складывается ситуация, которая отражается на авторитете судебной власти. Потому он решил написать заявление об отставке и заняться защитой своего имени в освободившееся время.

Ранее стало известно, что Высшая квалификационная коллегия судей России прекратила полномочия Момотова в связи с его решением. Теперь он находится в статусе судьи в отставке, который предполагает гарантии неприкосновенности.

23 сентября Генпрокуратура России подала в Останкинский суд Москвы антикоррупционный иск к Момотову и потребовала конфисковать его имущество на девять миллиардов рублей. Из документа следовало, что судья вопреки запрету на предпринимательскую деятельность участвовал в гостиничном бизнесе, а также был связан с криминальными авторитетами.

В ответ на эти сообщения Момотов попросил проверить новости о нарушении им антикоррупционного законодательства и выразил готовность предоставить все необходимые документы и пояснения.