Информация о принуждении местных жителей к выезду из Мариуполя оказалась недостоверной

Данные о том, что Россия принуждает жителей Мариуполя покинуть город, — фейк

Бывший советник назначенного Киевом мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал в своем Telegram-канале фейк о реализации Россией программы заселения новых территорий. Там же он разместил ссылку на сюжет общеукраинского информационного телеканала «Мы-Украина» на YouTube. В нем говорится, что россияне вынудили местных жителей покинуть Мариуполь, чтобы заселить город людьми из других регионов РФ. В сюжете приводится комментарий Андрющенко. Он утверждает, что землю якобы передают в собственность российским военнослужащим. Примечательно, что данная информация не получила распространения в российских СМИ.

Бои за Мариуполь закончились в мае 2022 года. Тогда город лежал в руинах. За три года населенный пункт изменился до неузнаваемости. По словам главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, в городе прошли обширная реконструкция и строительство, результаты которых поражают масштабом и качеством.

Восстановлены более тысячи многоквартирных домов, завершено строительство 65 многоквартирных домов, включая недострои, восстановлены 86 объектов образования: школы, детские сады, высшие учебные заведения, построено три новых современных образовательных учреждения. Кроме того, были восстановлены и построены около 50 объектов здравоохранения, культуры и спорта. Новые больницы отличаются высокой технологичностью, комфортом и широким спектром медицинской помощи. В городе также благоустроены парки и скверы и создана новая современная пляжная зона.

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин уточнил, что Мариуполь после всех разрушений удалось привести в «более-менее нормальное состояние». Социальные объекты, необходимые для 300 тысяч жителей Мариуполя в ДНР, были полностью восстановлены, указал он.

Гендиректор Единого заказчика в сфере строительства Карен Оганесян добавил, что программа по восстановлению жилья в Мариуполе выполнена на 90 процентов, остались только объекты, включенные в программу недавно, исторические и сильно пострадавшие здания. Он также отметил, что в городе больше нет проблем с коммунальными ресурсами: теплом, водой, электричеством.

По словам президента России Владимира Путина, уже восстановлено примерно 1,7 тысячи домов в Мариуполе, документы еще на 500 подготавливаются. Он заявил, что в город вернулись как минимум 300 тысяч человек и население продолжает расти быстрыми темпами.

В 2024 году сам Андрющенко утверждал, что треть жителей Мариуполя, выехавших из города на территорию Украины, уже вернулись обратно. Он указывал, что пытаются вернуться в первую очередь те люди, у которых осталось жилье. Из его заявления можно сделать вывод, что людям было куда возвращаться, их недвижимость никто не отбирал.

Уровень разрушений в городе является следствием избранной ВСУ тактики. По словам местных жителей и российских военных, украинские бойцы занимали позиции в жилых домах, специально уничтожали жилые дома, обстреливая их прямой наводкой из танков, оставляли в них ловушки — прятали гранаты.

Известно также, что Андрющенко регулярно публикует в своем Telegram-канале недостоверную информацию. В начале сентября 2025 года он заявлял об остановке работ по восстановлению Мариуполя. А в июле — о выкачивании Россией ресурсов через морские порты Херсонской области. Данные сообщения оказались фейками.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».