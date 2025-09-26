Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:46, 26 сентября 2025Интернет и СМИ

Киселев прокомментировал смерть Кеосаяна

Дмитрий Киселев назвал Тиграна Кеосаяна талантливейшим и сильнейшим человеком
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев прокомментировал смерть режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна. Его слова приводит РИА Новости.

«Тигран — талантливейший и сильнейший человек. Он заряжал энергией и верой всех, кто оказывался рядом. Искрометный юмор, неубиваемый оптимизм в сочетании с надежностью и неповторимым стилем», — высказался Киселев.

Ранее на смерть Кеосаяна отреагировал известный российский режиссер Карен Шахназаров. Он назвал новость о кончине коллеги совершенно ошарашивающей.

О том, что Кеосаяна не стало, ранее сообщила его супруга главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Она написала, что ее муж умер в ночь на 26 сентября. Ему было 59 лет.

В начале января режиссер пережил клиническую смерть и впал в кому. За более чем восемь месяцев он так и не пришел в сознание.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Тигран Кеосаян. Режиссер, телеведущий и муж Маргариты Симоньян почти год был в коме

    ЦБ продлил ограничение на перевод средств за рубеж

    Верке Сердючке предрекли проблемы с концертами в Европе

    В Банке России рассказали о скором запуске спецкнопки для борьбы с мошенниками

    Российского чиновника поймали с поличным при получении денег

    Журналистку Зинаиду Пронченко признали иноагентом

    Россиян предупредили об опасных последствиях проверки некачественного алкоголя

    Глава МИД Венгрии раскритиковал Украину за антивенгерскую политику

    Семьям с детьми захотели упростить покупку жилья

    Названы регионы России с риском падения цен на жилье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости