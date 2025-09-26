Киселев прокомментировал смерть Кеосаяна

Дмитрий Киселев назвал Тиграна Кеосаяна талантливейшим и сильнейшим человеком

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев прокомментировал смерть режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна. Его слова приводит РИА Новости.

«Тигран — талантливейший и сильнейший человек. Он заряжал энергией и верой всех, кто оказывался рядом. Искрометный юмор, неубиваемый оптимизм в сочетании с надежностью и неповторимым стилем», — высказался Киселев.

Ранее на смерть Кеосаяна отреагировал известный российский режиссер Карен Шахназаров. Он назвал новость о кончине коллеги совершенно ошарашивающей.

О том, что Кеосаяна не стало, ранее сообщила его супруга главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Она написала, что ее муж умер в ночь на 26 сентября. Ему было 59 лет.

В начале января режиссер пережил клиническую смерть и впал в кому. За более чем восемь месяцев он так и не пришел в сознание.