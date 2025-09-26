Интернет и СМИ
Шахназаров отреагировал на смерть Кеосаяна

Режиссер Шахназаров назвал ошарашивающей новость о смерти Кеосаяна
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Карен Шахназаров

Карен Шахназаров. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Режиссер Карен Шахназаров назвал ошарашивающей новость о смерти режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна. Так он отреагировал на произошедшее в разговоре с «Лентой.ру».

«Это совершенно ошарашивающая новость. Больше говорить сейчас не могу», — сказал режиссер.

Режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян умер в возрасте 59 лет. Об этом в Telegram сообщила его жена, главред RT Маргарита Симоньян. Журналистка поблагодарила тех, кто молился за здоровье режиссера. Она также попросила не звонить ей и ее семье.

В январе Симоньян заявила, что ее муж пережил клиническую смерть и впал в кому. Журналистка рассказала, что у Кеосаяна давно были проблемы с сердцем. В апреле она сообщила, что ее муж стал реагировать на голос и шевелить пальцами.

