03:00, 26 сентября 2025Из жизни

Молодой человек решил доказать свою любовь новой девушке и выстрелил в ногу бывшей

Житель США выстрелил в бывшую девушку, чтобы доказать свою любовь нынешней
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Peoria Police Department

В США житель штата Иллинойс выстрелил в ногу бывшей девушке, чтобы доказать свою любовь к нынешней. Об этом пишет People.

Инцидент произошел ночью 19 июля в городе Пеория. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили девушку с огнестрельным ранением ноги. В ходе следствия выяснилось, что в американку стрелял 23-летний Джейкон Тимоти, с которым она ранее состояла в романтических отношениях.

Позже нынешняя возлюбленная молодого человека заявила, что он признался ей в преступлении. Тимоти решил выстрелить в бывшую, чтобы доказать ей свою любовь. По данным полиции, после стрельбы он заявил своей девушке, что сделал это. Во время просмотра данных с телефона Тимоти, следователи обнаружили текстовое сообщение, в котором он взял на себя ответственность за нападение.

В сентябре молодого человека арестовали и предъявили ему обвинение в нанесении тяжкого вреда здоровью. Оправилась ли пострадавшая от раны полностью, не сообщается.

Ранее сообщалось, что в США мужчина из штата Миннесота расправился с 70-летней соседкой, потому что принял ее за инопланетянку. Преступник выстрелил в нее семь раз.

.
    Все новости