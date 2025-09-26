Молодой человек решил доказать свою любовь новой девушке и выстрелил в ногу бывшей

В США житель штата Иллинойс выстрелил в ногу бывшей девушке, чтобы доказать свою любовь к нынешней. Об этом пишет People.

Инцидент произошел ночью 19 июля в городе Пеория. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили девушку с огнестрельным ранением ноги. В ходе следствия выяснилось, что в американку стрелял 23-летний Джейкон Тимоти, с которым она ранее состояла в романтических отношениях.

Позже нынешняя возлюбленная молодого человека заявила, что он признался ей в преступлении. Тимоти решил выстрелить в бывшую, чтобы доказать ей свою любовь. По данным полиции, после стрельбы он заявил своей девушке, что сделал это. Во время просмотра данных с телефона Тимоти, следователи обнаружили текстовое сообщение, в котором он взял на себя ответственность за нападение.

В сентябре молодого человека арестовали и предъявили ему обвинение в нанесении тяжкого вреда здоровью. Оправилась ли пострадавшая от раны полностью, не сообщается.

