18:28, 26 сентября 2025

Назван самый опасный для ног вид обуви на каблуке

Травматолог Казаков: Обувь на высоком каблуке с узким носом наиболее вредная
Александра Лисица
Фото: Dean Drobot / Shutterstock / Fotodom

Хождение на каблуке нарушает естественное функционирование стопы, рассказал кандидат медицинских наук, ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Института хирургии Пироговского университета Минздрава России Кирилл Казаков. Самый опасный вид обуви на каблуке он назвал в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, наиболее вредна обувь на высоком каблуке с узким носом — она приводит к сдавливанию сосудов и нервов, что может вызывать онемение, боль в ногах и нарушение кровообращения. «Обувь на высоких каблуках (шпильках) бывает с узкими носками, при ее ношении третьи пальцы стоп приподнимаются, а первые и пятые — опускаются. Если говорить коротко, пальцы располагаются волнообразно», — рассказал врач.

Каблуки также смещают центр тяжести и изменяют точки опоры, что повышает риск травм, а постоянное давление на переднюю часть стопы также привести к деформации пальцев, врастанию ногтей, появлению мозолей и плоскостопию. Особенно страдает первый палец — со временем давление на него может вызвать вальгусную деформацию («косточку»), обратил внимание врач.

Чтобы снизить вред от обуви на каблуке, Казаков посоветовал ходить в ней медленно и с коротким шагом, избегать мягких и неровных поверхностей (грунта, газонов), а также быть особенно осторожными на лестницах. При первых признаках боли врач порекомендовал переобуваться в более удобную обувь.

Ранее травматолог-ортопед Роман Шохирев рассказал, что утиная походка, когда человек переваливается с ноги на ногу, может говорить о слабости мышц таза и бедер или патологиях тазобедренных суставов — например, артрозе.

