Названы лучшие тренировки для очень занятых людей

Фитнес-тренер Алекс Сильвер-Фэган назвал лучшие тренировки для очень занятых людей. Об этом сообщает Men Today.

Эксперт рекомендовал чередовать высокоинтенсивные тренировки с коротким восстановлением, а также добавлять 20-минутные йога-практики для снижения стресса и прироста силы. Кроме того, можно использовать получасовые силовые с базовыми движениями и акцентом на технику.

Сильвер-Фэган посоветовал 20 минут заниматься виньяса-йогой с «приветствиями солнцу» — как умеренное кардио с силовым эффектом и профилактикой травм. Также он заявил, что можно выполнять 30-минутную силовую тренировку на все тело — присед фронтальный, жим над головой, махи гирей и подъемы корпуса для баланса и подвижности суставов.

Ранее эксперт Ирина Ротач дала советы для эффективной тренировки. Эксперт заявила, что важны не только усилия, но и перерывы.