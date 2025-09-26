Спорт
Крылья Советов
2:3
Завершен
Динамо М
Мир Российская Премьер-лига|10-й тур
Лада
1:4
Завершен
Шанхайские Драконы
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
3:2
Завершен
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
4:2
Завершен
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Бавария
2:0
1-й тайм
live
Вердер
Германия — Бундеслига|5-й тур
Страсбург
0:0
1-й тайм
live
Марсель
Франция — Лига 1|6-й тур
Жирона
0:0
1-й тайм
live
Эспаньол
Испания — Примера|7-й тур
22:02, 26 сентября 2025Спорт

Названы лучшие тренировки для очень занятых людей

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Unsplash

Фитнес-тренер Алекс Сильвер-Фэган назвал лучшие тренировки для очень занятых людей. Об этом сообщает Men Today.

Эксперт рекомендовал чередовать высокоинтенсивные тренировки с коротким восстановлением, а также добавлять 20-минутные йога-практики для снижения стресса и прироста силы. Кроме того, можно использовать получасовые силовые с базовыми движениями и акцентом на технику.

Сильвер-Фэган посоветовал 20 минут заниматься виньяса-йогой с «приветствиями солнцу» — как умеренное кардио с силовым эффектом и профилактикой травм. Также он заявил, что можно выполнять 30-минутную силовую тренировку на все тело — присед фронтальный, жим над головой, махи гирей и подъемы корпуса для баланса и подвижности суставов.

Ранее эксперт Ирина Ротач дала советы для эффективной тренировки. Эксперт заявила, что важны не только усилия, но и перерывы.

