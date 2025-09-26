Песков заявил о стабильности в экономике России

Песков: РФ сохраняет достаточно высокие темпы экономического развития

Россия сохраняет достаточно высокие темпы экономического развития, хотя без проблем тоже не обходится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«В нынешнем мире экономики всех государств испытывают определенные трудности. Но в целом стабильность налицо», — констатировал в ходе брифинга представитель Кремля.

Ранее советник председателя Банка России Кирилл Тремасов рассказал, что динамика ВВП страны складывается ближе к нижней границе прогноза Центробанка, предполагающего рост в 1-2 процента. Переход экономики к спаду в 2025 году при этом исключен. По словам специалиста, такого сценария в повестке нет, хотя данные по экономике за второй квартал действительно оказались несколько слабее, чем ожидалось.

Неоднородность результатов различных отраслей российской экономики является признаком произошедших в ней в последнее время структурных сдвигов, отметили также в Центробанке. В резюме по поводу решения по ключевой ставке от 12 сентября уточняется, что в ориентированных на внешний спрос отраслях выпуск не рос или сокращался, наблюдалось ухудшение финансового положения, в то время как у компаний, работающих больше на внутреннем рынке, рост выпуска в основном продолжился, были лучше и финансовые результаты.