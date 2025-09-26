Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:40, 26 сентября 2025Экономика

Песков заявил о стабильности в экономике России

Песков: РФ сохраняет достаточно высокие темпы экономического развития
Дмитрий Воронин

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Россия сохраняет достаточно высокие темпы экономического развития, хотя без проблем тоже не обходится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«В нынешнем мире экономики всех государств испытывают определенные трудности. Но в целом стабильность налицо», — констатировал в ходе брифинга представитель Кремля.

Ранее советник председателя Банка России Кирилл Тремасов рассказал, что динамика ВВП страны складывается ближе к нижней границе прогноза Центробанка, предполагающего рост в 1-2 процента. Переход экономики к спаду в 2025 году при этом исключен. По словам специалиста, такого сценария в повестке нет, хотя данные по экономике за второй квартал действительно оказались несколько слабее, чем ожидалось.

Неоднородность результатов различных отраслей российской экономики является признаком произошедших в ней в последнее время структурных сдвигов, отметили также в Центробанке. В резюме по поводу решения по ключевой ставке от 12 сентября уточняется, что в ориентированных на внешний спрос отраслях выпуск не рос или сокращался, наблюдалось ухудшение финансового положения, в то время как у компаний, работающих больше на внутреннем рынке, рост выпуска в основном продолжился, были лучше и финансовые результаты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Тигран Кеосаян. Режиссер, телеведущий и муж Маргариты Симоньян почти год был в коме

    Доберман спас хозяина от медведицы и попал в зал славы

    В Совфеде ответили на заявление Зеленского о признании новых регионов России

    Служивший в вермахте экс-президент Литвы попал в больницу

    Огромные очереди на паспортном контроле во Внуково попали на видео

    В Госдуму поступил законопроект о штрафах за несообщение в военкомат о переезде

    Путин исключил проблемы при строительстве ориентированной на новые регионы России АЭС

    Россия расширила санкционный список против Британии

    У Киркорова нашли пять квартир в Москве

    Пожелавшим линчевать сотрудника авиакомпании Azur Air россиянам дали совет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости