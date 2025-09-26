Путешествия
Поток воды ворвался в отель в Гонконге, сбил с ног постояльцев и попал на видео

NYP: Супертайфун «Рагаса» стал причиной паники в вестибюле отеля в Гонконге
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Мощный поток воды сбил с ног постояльцев отеля в Гонконге и попал на видео. Об этом сообщило издание The New York Post (NYP).

На опубликованных кадрах морская вода ворвалась в вестибюль через стеклянные двери заведения. В здании началась паника. Одного мужчину унесло течением, ему оказал помощь другой постоялец.

Причиной инцидента стал супертайфун «Рагаса», который унес жизни 14 человек на Тайване. В Гонконге из-за шторма пострадали более 100 человек.

Ранее сообщалось, что в Китае эвакуировали более 1,04 миллиона граждан в ожидании надвигающегося на юг страны тайфуна. До этого ураган обрушился на филиппинский остров Калаян.

