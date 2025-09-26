Силовые структуры
Появились подробности массового отравления в Ленинградской области

Волк: Два дня поступали сообщения об отравлении в Ленобласти, изъяты бутылки
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Ленинградской области»

В течение двух дней — 24 и 25 сентября — поступали сообщения об отравлении жителей Ленинградской области суррогатным алкоголем. Эти подробности сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram.

Полиция получила жалобы от жителей деревни Гостицы и телефонограммы из больниц, куда попали пострадавшие. Выяснилось, что пенсионер покупал спирт, разводил его водой и продавал односельчанам. Его знакомая из соседней деревни поставляла алкогольное сырье.

У них дома проведены обыски, изъяты пустые бутылки от немаркированного алкоголя, пластиковые канистры. Полицейские выясняют происхождение сырья, на основе которого был произведен суррогат.

Задержанный за продажу суррогата 75-летний Николай уже был судим за незаконный оборот алкоголя. Пять лет назад его привлекли за продажу бутылок без этикеток. Однако на заседание мужчина не пришел, так как отравился своим же самогоном.

Также задержана приятельница Николая — 60-летняя воспитательница детсада, которая поставляла ему спирт. Решается вопрос об их аресте.

О массовом отравлении алкоголем стало известно в пятницу, 26 сентября. На момент публикации материала число жертв отравления самогоном в Ленобласти достигло 19. Все отравившиеся — жители города Сланцы и соседней с ним деревни Гостицы. Семеро человек не выжили.

