Появились подробности о годами продававшем опасный алкоголь пенсионере из Ленобласти

РЕН ТВ: Пенсионер из Ленобласти продавал суррогатный алкоголь минимум 15 лет

Пенсионер из деревни Гостицы в Сланцевском районе Ленобласти продавал опасный алкоголь как минимум 15 лет. Подробности об этом появились у РЕН ТВ в Telegram.

По словам источника телеканала, местные жители уже сталкивались с последствиями употребления спиртного, распространяемого мужчиной. В частности, семь лет назад у пожилой россиянки отказали ноги. 25 сентября 2025 года этот же напиток привел к смерти ее 42-летнего внука.

Собеседник подчеркнул, что подозреваемый изготавливал суррогатный алкоголь в собственном доме с нарушением технологий. А фигурирующая в деле 60-летняя сотрудница детского сада поставляла ему спирт.

Ранее сообщалось, что причиной смерти как минимум восьми человек, употреблявших алкоголь из деревни Гостицы, стал плохо помытый самогонный аппарат. Из-за загрязнения в трубках устройства скопился ядовитый метиловый спирт, который в результате попал в напиток.

О массовом смертельном отравлении в Сланцевском районе Ленобласти стало известно 26 сентября. По одной из версий, суррогатное спиртное производила 60-летняя воспитательница детского сада, а затем поставляла его 78-летнему пенсионеру из деревни Гостицы, который продавал напиток. Согласно официальным данным, жертвами алкоголя стали как минимум 19 человек.