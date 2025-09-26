Пожелавшим линчевать сотрудника авиакомпании Azur Air россиянам дали совет

Эксперт по туризму Котляр: Пассажирам задержанных рейсов нужно знать свои права

Пассажиры задержанного рейса из России в турецкую Анталью должны были не пытаться применить силу к сотруднику авиакомпании, а знать свои права в случае задержки рейса. Об этом «Ленте.ру» рассказала эксперт по туризму Майя Котляр.

«Пассажиры должны знать свои права. Не сносить все, а именно знать свои права: просить, фиксировать, декларировать то, что с ними происходит в аэропорту», — сказала Котляр.

Она пояснила, что пассажирам нужно следовать положениям по отмене или задержке рейса. В случае, если рейс был задержан на два часа, то пассажирам положены прохладительные напитки и горячее питание после четырех часов, напомнила эксперт.

«Если задержка более шести часов ночью или днем более восьми часов, положена гостиница и транспорт. Хранение багажа, комната матери ребенка до момента задержки и два бесплатных звонка, если мобильный разрядился или недоступен. Если рейс отменили или сильно задержали, то можно вернуть деньги за билет в полном объеме, даже если он невозвратный. То есть пассажир имеет право об этом заявить, либо перебронировать билет на другую дату без оплаты. Это обязательства всех авиакомпаний, которые летают внутри России», — добавила специалист.

Для международных рейсов существует отдельное положение, но оно коррелирует с российским, добавила Котляр.

Ранее стало известно о том, что пассажиры рейса Azur Air в турецкую Анталью устроили бунт в российском аэропорту. Уточняется, что рейс из Екатеринбурга дважды переносили, в итоге задержка составила больше суток. По последним данным, туристы должны были наконец-то отправиться на турецкий курорт в 2:45 в ночь на 26 сентября. В результате, они захотели «линчевать» сотрудника авиакомпании.

Как объясняли в Azur Air, причиной задержки стала замена самолета. Они назвали своим главным приоритетом безопасность. На время ожидания пассажиров разместили в гостинице и предоставили им прохладительные напитки и горячее питание, добавили в авиакомпании.

