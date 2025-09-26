«Просьба сохранять спокойствие». В России подорвали железную дорогу. Что происходит на месте ЧП?

Ведерников: Рядом со станцией Плюсса в Псковской области прогремел взрыв

В Псковской области на железнодорожных путях прогремел взрыв. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников. Он уточнил, что ЧП произошло около пяти утра, 26 сентября, недалеко от станции Плюсса.

На месте происшествия работают оперативные службы. Просьба сохранять спокойствие Михаил Ведерников губернатор Псковской области

По его словам, в ходе случившегося никто не пострадал, схода железнодорожного состава с путей также удалось избежать. Ведерников успокоил местных жителей, заметив, что ситуация взята под контроль властей.

Взрыв на путях изменил маршруты «Ласточек»

Представители Октябрьской железной дороги сообщили, что на фоне ЧП два электропоезда «Ласточка» будут пущены в обход основного маршрута.

Согласно комментарию пресс-службы железной дороги, по техническим причинам пассажирские поезда последуют через станцию Батецкая. Речь идет об электропоездах № 810 Псков — Санкт-Петербург и № 809 Санкт-Петербург — Псков.

Пассажиров призвали внимательно следить за возможным изменением расписания и уточнять всю информацию на официальном сайте «Российских железных дорог» (РЖД) или по телефону Центра поддержки клиентов.

В Орловской области подорвали железную дорогу

В Орловской области произошел взрыв на железнодорожных путях. По словам главы региона Андрея Клычкова, рядом с местом взрыва нашли три взрывных устройства.

К большому сожалению, при подрыве одного взрывного устройства два человека не выжили, один ранен Андрей Клычков губернатор Орловской области

Чиновник подчеркнул, что после случившегося на перегоне Малоархангельск — Глазуновка было объявлено о задержке нескольких поездов дальнего следования. Он добавил, что сотрудники поездных бригад оказали оперативную помощь пассажирам.

Клычков заявил, что ситуация находится под полным контролем руководства региона. Проводится розыск причастных к взрыву.