Sony скоро выпустит новую версию PS5

Новая ревизия PlayStation 5 Pro появится в продаже 30 сентября

Корпорация Sony представит новую ревизию PlayStation 5 Pro. Об этом сообщает издание Wccftech со ссылкой на известного инсайдера под ником billbil-kun.

Автор, известный рядом точным предсказаний относительно PS, заявил, что новая версия PS5 Pro появится до конца сентября. Упоминание модели CFI-7121 обнаружили в японских сертификационных документах. Первая версия PS5 Pro была анонсирована в сентябре 2024 года. Ожидается, что вторая ревизия приставки будет доступна в Европе 30 сентября.

Журналисты напомнили, что на протяжении жизненного цикла консоли Sony выпускает ревизии — обновления, в которых исправляет недостатки прошлой версии. Так, PS5 Pro второй ревизии будет отличаться улучшенным энергопотреблением по сравнению с оригинальной приставкой. Комплектующие устройства не изменятся — девайс так же останется с SSD-накопителем емкостью 2 терабайта. Также неизменной останется и цена консоли — 799 евро, или около 78 тысяч рублей.

«Учитывая послужной список billbil-kun, существует высокая вероятность того, что PS5 Pro действительно поступит в продажу в европейском регионе в течение нескольких дней», — подытожили авторы.

В начале сентября инсайдер billbil-kun заявил, что новая ревизия PS5 получит накопитель уменьшенного объема — 825 гигабайт вместо 1 терабатайта. Таким образом Sony сэкономит на производстве приставки.