Путин и Лукашенко встретились в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. О начала переговоров сообщает ТАСС.
На кадрах со встречи лидеры жмут друг другу руки, обнимаются, а затем вместе поворачиваются к прессе для фотосессии.
Ранее Лукашенко пообещал передать российскому лидеру сообщения от представителей США. Он отмечал, что подробнее раскроет содержание переданных сообщений 26 сентября.
Кроме того, президент Белоруссии намерен посоветоваться с Путиным о постройке в республике второй атомной электростанции.