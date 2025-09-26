Путин и Лукашенко встретились в Кремле

Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. О начала переговоров сообщает ТАСС.

На кадрах со встречи лидеры жмут друг другу руки, обнимаются, а затем вместе поворачиваются к прессе для фотосессии.

Ранее Лукашенко пообещал передать российскому лидеру сообщения от представителей США. Он отмечал, что подробнее раскроет содержание переданных сообщений 26 сентября.

Кроме того, президент Белоруссии намерен посоветоваться с Путиным о постройке в республике второй атомной электростанции.