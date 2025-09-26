Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:09, 26 сентября 2025Мир

Посольство высказалось об осуществлении операций с российскими активами

Посольство: Операции с активами без согласия России осуществляться не могут
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Phil Noble / Reuters

Никакие операции с активами без согласия собственника осуществляться не могут. Об этом сообщило посольство РФ в Лондоне, передает ТАСС.

В диппредставительстве подчеркнули, что предложения об использовании активов РФ на военные нужды Украины лишь способствуют продолжению кровопролития. Отмечается, что Запад не сможет «подвести псевдоюридическую основу» под махинации с активами РФ.

Посольство также предупредило, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры, если Европа захочет реализовать нелегитимные планы об экспроприации активов граждан РФ.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфискация принадлежащих России активов станет нарушением международного права. Подобный шаг может привести к «началу полного хаоса», поэтому страны Европы не будут «делать с этими замороженными активами все невозможное», пояснил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп отказал Зеленскому в одной просьбе

    Посольство высказалось об осуществлении операций с российскими активами

    Мерц заявил о конце мира в Германии

    В украинском городе в результате стрельбы погиб президент Федерации самбо

    В Венгрии назвали заявления Зеленского о дронах истерикой

    Россия предостерегла Европу от циничного шага

    Лавров встретился с главой МИД Индии

    Стало известно о морге во Львове с множеством тел солдат ВСУ

    Трамп признал право двух стран на покупку российских энергоносителей

    В Кремле заявили об ожидании реакции Трампа на одну идею Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости