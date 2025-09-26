Посольство высказалось об осуществлении операций с российскими активами

Посольство: Операции с активами без согласия России осуществляться не могут

Никакие операции с активами без согласия собственника осуществляться не могут. Об этом сообщило посольство РФ в Лондоне, передает ТАСС.

В диппредставительстве подчеркнули, что предложения об использовании активов РФ на военные нужды Украины лишь способствуют продолжению кровопролития. Отмечается, что Запад не сможет «подвести псевдоюридическую основу» под махинации с активами РФ.

Посольство также предупредило, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры, если Европа захочет реализовать нелегитимные планы об экспроприации активов граждан РФ.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфискация принадлежащих России активов станет нарушением международного права. Подобный шаг может привести к «началу полного хаоса», поэтому страны Европы не будут «делать с этими замороженными активами все невозможное», пояснил он.