Российская певица раскрыла последствия инцидента со скандальной «тюрьмой для собак»

Певица MONA заявила, что инцидент с зоогостиницей DogTown отнял у нее здоровье

Российская певица MONA (настоящее имя — Дарья Кустовская) заявила, что инцидент со скандальной зоогостиницей DogTown, получившей известность как «тюрьма для собак», отнял у нее здоровье. Ее цитирует Telegram-канал «Звездач».

По словам исполнительницы, история с передержкой отобрала у нее «очень много ресурсов и здоровья». «Первый раз было такое, что мое физическое здоровье пострадало. Три недели меня восстанавливали. Три недели! И до сих пор восстанавливаем», — отметила она.

Кустовская также прокомментировала слова о том, что артисты пиарятся на инциденте. Она указала на то, что если это было бы так, то вся история «покипела бы два дня» и закончилась, но они с коллегами и желающими помочь людьми и по сей день продолжают борьбу с питомником.

Ранее MONA обвинили в пиаре на скандальной «тюрьме для собак».

О том, что клиенты DogTown, расположенной в подмосковном Чехове, пожаловались на жестокое обращение с животными, стало известно 5 сентября. Среди собак, содержавшихся там, оказались питомцы блогера Эльдара Джарахова и певицы MONA.