Российский губернатор заявил о тяжелой для региона неделе и большом числе жертв ударов ВСУ

Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Текущая неделя оказалась тяжелой для Белгородской области. Об этом заявил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксировано большое число жертв и раненых. Точные данные об их количестве Гладков не привел.

Губернатор пожелал жителям Белгородской области мирного дня. «Чтобы война прошла, чтобы победа пришла в наши дома, чтобы мир засиял на всей территории Белгородской области, а мы занимались только мирным трудом», — написал он.

Ранее Гладков также заявил, что ситуация в регионе обострилась. По его словам чиновника, в то время как в некоторых муниципалитетах области положение стабилизировалось, в столице региона интенсивность атак ВСУ возросла. Так, 23 сентября в результате ракетного обстрела в региональной столице пострадали как минимум шесть человек.

