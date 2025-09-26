Россия
«Русская община» отреагировала на переименование казачьей станицы в Чечне

«Русская община» раскритиковала переименование казачьей станицы в Чечне
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

«Русская община» раскритиковала переименование казачьей станицы Наурской в Чечне. Сообщение соответствующего содержания опубликовано в Telegram-канале объединения.

25 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о переименовании населенных пунктов Наурская, Шелковская и Серноводское.

В «Русской общине» назвали исчезновение русскоязычного топонима тревожным сигналом. Также в организации выступили в поддержку генерала Владимира Шаманова, который подверг критике инициативу Кадырова.

Законопроект о переименовании трех населенных пунктов внесли в Госдуму в начале июня. Отмечалось, что их преобразовали в города путем объединения с другими поселениями.

