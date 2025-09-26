Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Крылья Советов
Сегодня
18:00 (Мск)
Динамо М
Мир Российская Премьер-лига|10-й тур
Лада
Сегодня
18:00 (Мск)
Шанхайские Драконы
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
19:00 (Мск)
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
Сегодня
19:10 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Бавария
Сегодня
21:30 (Мск)
Вердер
Германия — Бундеслига|5-й тур
Страсбург
Сегодня
21:45 (Мск)
Марсель
Франция — Лига 1|6-й тур
Жирона
Сегодня
22:00 (Мск)
Эспаньол
Испания — Примера|7-й тур
12:17, 26 сентября 2025Спорт

Тренеров пойманных на допинге борцов пообещали привлекать к отвественности

Мамиашвили: Тренеры пойманных на допинге борцов будут нести ответственность
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили анонсировал ужесточение борьбы с применением допинга в стране. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, личные тренеры борцов, пойманных на допинге, будут привлекаться к отвественности. «Нет другого пути. Мы проводим большую и системную работу, которая без персональной жесткой ответственности результата не принесет», — завил Мамиашвили.

В июле российского борца Аслана Абдуллина отстранили от соревнований на четыре года за допинг. Его дисквалифицировали на основании данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Месяцем ранее двух медалей чемпионата мира за допинг лишился олимпийский чемпион 2012 года по вольной борьбе Билял Махов. Он потерял две бронзы ЧМ-2015.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Просьба сохранять спокойствие». В России подорвали железную дорогу. Что происходит на месте ЧП?

    Подтверждено взятие Россией под контроль важного логистического хаба ВСУ

    Бывший замглавы администрации российского города оказался в руках правоохранителей

    Российская певица отправила ящик соленых огурцов Памеле Андерсон

    Названы цели массированного и групповых ударов ВС России в зоне СВО

    Мужчине пересадят сразу пять органов от одного донора

    «Русская община» отреагировала на переименование казачьей станицы в Чечне

    Эрдоган высказался об Украине после переговоров с Трампом

    Найден способ повернуть вспять возрастное ухудшение зрения

    Российская супермодель в бюстгальтере продефилировала на Неделе моды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости