Тренеров пойманных на допинге борцов пообещали привлекать к отвественности

Мамиашвили: Тренеры пойманных на допинге борцов будут нести ответственность

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили анонсировал ужесточение борьбы с применением допинга в стране. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, личные тренеры борцов, пойманных на допинге, будут привлекаться к отвественности. «Нет другого пути. Мы проводим большую и системную работу, которая без персональной жесткой ответственности результата не принесет», — завил Мамиашвили.

В июле российского борца Аслана Абдуллина отстранили от соревнований на четыре года за допинг. Его дисквалифицировали на основании данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Месяцем ранее двух медалей чемпионата мира за допинг лишился олимпийский чемпион 2012 года по вольной борьбе Билял Махов. Он потерял две бронзы ЧМ-2015.