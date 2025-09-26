Культура
В Госдуме посоветовали родившим за границей звездам не возвращаться

Останина: Звездам, чьи дети рождены в других странах, не стоит возвращаться
Варвара Кошечкина
Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Российским звездам, чьи дети рождены в других странах, не стоит возвращаться домой. На эту тему высказалась депутат Госдумы, глава комитета по защите семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с порталом «Страсти».

Так она отреагировала на новость о том, что известная телеведущая Регина Тодоренко родила третьего ребенка в США. Там же на свет появился и второй ее сын.

«Когда представители шоу-бизнеса с телеэкранов или в их Telegram-каналах клянутся в верности родине, но при этом предпочитают рожать своих детей где-нибудь в США или Аргентине, это не патриотизм (...) Пусть проводят концерты в Майами или еще где и там собирают средства на содержания своих вил, яхт и прочих роскошных приобретений», — представила депутат свою точку зрения. Она также упомянула детей певицы Кристины Орбакайте, чья жизнь тесно связана с США. Парламентарий указала, что звезда, тем не менее, продолжает выступать в России и «собирать с наших граждан деньги».

Ранее продюсер Сергей Дворцов оценил влияние откровенного интервью певицы Аллы Пугачевой на карьеру ее дочери Кристины Орбакайте. Он отметил, что высказывания народной артистки негативно отразились на репутации ее дочери. При этом Примадонна получает до 30 миллионов рублей за выступление, а Орбакайте — до восьми миллионов рублей.

