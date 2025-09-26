В Госдуме посоветовали родившим за границей звездам не возвращаться

Останина: Звездам, чьи дети рождены в других странах, не стоит возвращаться

Российским звездам, чьи дети рождены в других странах, не стоит возвращаться домой. На эту тему высказалась депутат Госдумы, глава комитета по защите семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с порталом «Страсти».

Так она отреагировала на новость о том, что известная телеведущая Регина Тодоренко родила третьего ребенка в США. Там же на свет появился и второй ее сын.

«Когда представители шоу-бизнеса с телеэкранов или в их Telegram-каналах клянутся в верности родине, но при этом предпочитают рожать своих детей где-нибудь в США или Аргентине, это не патриотизм (...) Пусть проводят концерты в Майами или еще где и там собирают средства на содержания своих вил, яхт и прочих роскошных приобретений», — представила депутат свою точку зрения. Она также упомянула детей певицы Кристины Орбакайте, чья жизнь тесно связана с США. Парламентарий указала, что звезда, тем не менее, продолжает выступать в России и «собирать с наших граждан деньги».

