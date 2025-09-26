Спорт
13:46, 26 сентября 2025Спорт

В ISU высказались о возможном участии российских фигуристов в чемпионатах мира и Европы

В ISU исключили возможность участия российских фигуристов в ЧЕ и ЧМ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ

В пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU) высказались о возможном участии российских фигуристов в чемпионатах мира и Европы в нейтральном статусе. Об этом сообщает Sport24.

В организации исключили такую возможность. «Участие нейтральных спортсменов в фигурном катании ограничено олимпийскими отборочными соревнования ISU в Пекине», — заявили в союзе.

20 и 21 сентября Аделия Петросян и Петр Гуменник выиграли квалификационный турнир в женском и мужском одиночном катании и завоевали путевки на Олимпиаду. После этого в МОК сообщили, что фигуристам необходимо дождаться решения специальной комиссии, которая определит, будут ли они допущены до Игр.

Последним международным стартом для российских фигуристов до соревнований в Пекине были Олимпийские игры 2022 года. Весной 2022-го ISU отстранил россиян от турниров под своей эгидой.

