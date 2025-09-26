Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Крылья Советов
Сегодня
18:00 (Мск)
Динамо М
Мир Российская Премьер-лига|10-й тур
Лада
Сегодня
18:00 (Мск)
Шанхайские Драконы
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
19:00 (Мск)
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
Сегодня
19:10 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Бавария
Сегодня
21:30 (Мск)
Вердер
Германия — Бундеслига|5-й тур
Страсбург
Сегодня
21:45 (Мск)
Марсель
Франция — Лига 1|6-й тур
Жирона
Сегодня
22:00 (Мск)
Эспаньол
Испания — Примера|7-й тур
15:13, 26 сентября 2025Спорт

В Киргизии заявили о желании сыграть со сборной России по футболу

Нурдин Букуев заявил о желании организовать футбольный матч Киргизии с Россией
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Генеральный секретарь Футбольного союза Киргизии Нурдин Букуев заявил о желании организовать матч сборной страны с национальной командой России. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Нам всегда интересно сыграть с сильными соперниками, проверить свою конкурентоспособность. Сборная России относится к таким соперникам», — заявил Букуев.

Он также рассказал, что постоянно общается с представителями Российского футбольного союза (РФС). «Но вопрос о товарищеском матче пока в повестке дня не стоял», — добавил Букуев.

Россия играла с Киргизией в сентябре 2022 года. Товарищеский матч завершился со счетом 2:1 в пользу россиян.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.

