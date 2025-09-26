Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:19, 26 сентября 2025Мир

В Кремле рассказали о статусе переговоров с США по ДСНВ

Песков: Россия не получала от США никаких реакций по ДСНВ
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Россия не получала от США никаких реакций по предложению начать переговоры о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

«Понятно, что эти дни у президента [США Дональда] Трампа были очень занятые. Это и гости, которые приехали по случаю Генеральной Ассамблеи ООН, и его визави с которыми идут переговоры. Да и внутренние дела, тяжелые у него дни были», — отметил представитель Кремля.

Песков также напомнил о заявлении пресс-секретаря Белого Кэролайн Левитт. В частности, он привел ее слова о том, что Трамп лично должен прокомментировать идею переговоров по СНВ. Говоря о конкретных сроках, представитель Кремля указал, что ответ будет ожидаться «на неделе».

Ранее ООН поддержала идею о продлении ДСНВ, которую ранее предложил президент России Владимир Путин.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ООН поддержала идею Путина

    Стало известно о сдаче подмосковного замка Пугачевой в аренду

    Возлюбленная звезды «Фабрики звезд» объяснила его измены химией

    Тучный кот сбежал от хозяина в первый класс самолета и попал на видео

    В Минске назвали цели размещения «Орешника» в Белоруссии

    Серябкина вспомнила о ставшем мемом наряде-броколли фразой «меня это веселит»

    Певица Лолита поделилась воспоминаниями о Кеосаяне

    Медведь вышел на улицы российского города и попал на видео

    Нежелание Венгрии отказываться от нефти из России объяснили

    Названа повышающая вероятность инфаркта и инсульта специя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости