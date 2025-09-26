Захарова: Население Украины с 1991 года уменьшилось почти вдвое

Численность населения Украины с 1991 года уменьшилась почти вдвое. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Численность населения страны составляет 28,7 миллиона человек. Иными словами, с момента провозглашения независимости в 1991 году она уменьшилась почти вдвое. Тогда в бывшей УССР проживало порядка 52 миллионов человек», — сообщила дипломат.

Она добавила, что тенденция сокращения численности населения Украины имеет устойчивый характер. По словам Захаровой, отток граждан из страны усилился на фоне ухудшения ситуации на Украине и ужесточения мобилизации.

Ранее в МИД указали на неготовность граждан Украины отвоевывать территории. Захарова заявила, что в этом заинтересована только Европа.