17:07, 26 сентября 2025Экономика

В Банке России рассказали о скором запуске спецкнопки для борьбы с мошенниками

ЦБ: Спецкнопка для борьбы с мошенниками заработает с 1 октября во многих банках
Дмитрий Воронин

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Крупные российские банки дорабатывают функционал для внедрения специальной кнопки, позволяющей сигнализировать о мошенничестве — во многих из них ее работу запустят уже на следующей неделе, рассказал директор департамента информационной безопасности ЦБ РФ Вадим Уваров которого цитирует РИА Новости.

«С 1 октября большинство банков должны реализовать эту историю», — рассказал представитель регулятора. Он отметил, что в случае возникновения проблем в работе их будут решать с кредитными организациями в индивидуальном порядке.

О том, что крупные российские банки должны будут осенью добавить в свои мобильные приложения специальный функционал, позволяющий клиентам оперативно заявлять о мошенническом переводе стало известно в начале года.

Согласно новым правилам, пострадавшие от незаконных действий смогут получить от банка электронную справку об операциях для обращения в полицию, что упростит процедуру подачи заявления в правоохранительные органы. О том, что пострадавшим не нужно будет ходить ради соответствующих бумаг в банк говорила и глава ЦБ Эльвира Набиуллина

