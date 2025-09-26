Бывший СССР
В ВСУ призвали «фильтровать» слова Трампа

Экс-командир «Айдара» Дикий призвал поставить фильтр на заявления Трампа
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Украинцам необходимо фильтровать заявления президента США Дональда Трампа, так как они не подкрепляются действиями. К такому подходу призвал экс-командир батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Евгений Дикий в эфире Радио NV, запись которого доступна на YouTube.

«Поставьте фильтр и не оценивайте вообще любые словесные заявления Дональда Трампа. Вот вообще отфильтруйте, не слушайте ничего, что этот странный человек говорит», — сказал он, комментируя недавние заявления американского лидера о конфликте на Украине.

Бывший военнослужащий также назвал любые заявления главы Белого дома в социальных сетях и интервью, а также на встречах с лидерами других стран «белым шумом». По его словам, за один день Трамп может сказать 10 вещей, которые будут противоречить друг другу.

Ранее Дональд Трамп заявил, якобы экономика России находится в плохом состоянии из-за конфликта на Украине. Никаких доказательств своим словам глава государства не привел.

Впоследствии официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания политика, назвала их тактикой ведения диалога. По ее словам, Трамп допускает подобные высказывания в качестве «политического маневрирования» для ведения переговоров.

    Все новости