Захарова прокомментировала смерть Кеосаяна

Представитель МИД РФ Захарова назвала Кеосаяна одним из самых добрых людей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала смерть режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Ушел Тигран. Мои глубочайшие соболезнования всем нам. Он был одним из самых добрых людей, которых я знаю», — заявила дипломат. Она добавила, что от Кеосаяна исходила энергетика доброжелательности. «Стопроцентно настоящая, ни капли не наигранная», — уточнила она и назвала ведущего уникальным человеком.

Ранее соболезнования в связи со смертью Кеосаяна выразил президент России Владимир Путин. Он назвал телеведущего необыкновенно талантливым, мудрым и обаятельным человеком.

О смерти Кеосаяна сообщила его супруга, медиаменеджер и журналистка Маргарита Симоньян. По ее словам, режиссера не стало в ночь с 25 на 26 сентября. Ему было 59 лет.