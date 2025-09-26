Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:00, 26 сентября 2025Интернет и СМИ

Захарова прокомментировала смерть Кеосаяна

Представитель МИД РФ Захарова назвала Кеосаяна одним из самых добрых людей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала смерть режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Ушел Тигран. Мои глубочайшие соболезнования всем нам. Он был одним из самых добрых людей, которых я знаю», — заявила дипломат. Она добавила, что от Кеосаяна исходила энергетика доброжелательности. «Стопроцентно настоящая, ни капли не наигранная», — уточнила она и назвала ведущего уникальным человеком.

Ранее соболезнования в связи со смертью Кеосаяна выразил президент России Владимир Путин. Он назвал телеведущего необыкновенно талантливым, мудрым и обаятельным человеком.

О смерти Кеосаяна сообщила его супруга, медиаменеджер и журналистка Маргарита Симоньян. По ее словам, режиссера не стало в ночь с 25 на 26 сентября. Ему было 59 лет.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это сценарии провокаций». Кто обрывает подводные кабели на Балтике и почему страны ЕС обвиняют в этом Россию?

    В Турции сделали заявление об участии Израиля в международных турнирах

    Трамп объявил о приближении соглашения по Газе

    Лукашенко задумался об ударе России по центру Киева

    Женщина положила останки дочери в морозилку и хранила там 20 лет

    Путин назвал ключевую задачу для России

    Госдолг Украины приблизился к 200 миллиардам долларов

    Черные от копоти бойцы СВО два месяца укрывались под танком, выжили и попали на видео

    Зеленский обсудил залетевшие в Данию дроны с премьером Фредериксен

    Российский врач за одну поездку на СВО прооперировал 101 раненого

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости